Російська держструктура заявила, що харківська фірма "Біолік" готова виробляти вакцину "Супутник V"
Про готовність українського підприємства випускати російську вакцину директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив на зустрічі з главою політради ОПЗЖ, кумом Путіна Віктором Медведчуком. Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на російський "Интерфакс".
За словами Дмитрієва, випуск вакцини "Спутник V" вже налагоджено українським АТ "Біолік", і виробництво буде запущено в разі отримання відповідного дозволу.
"РФПІ і НІЦЕМ ім. Н.Ф. Гамалії готові виробляти вакцину в Україні і подати документи для її реєстрації державними регулюючими органами. Випуск готової форми вакцини на території України вже налагодила одна з провідних фармацевтичних компаній – АТ "Біолік". Виробничі потужності "Біолік", на яких буде здійснюватися випуск вакцини, відповідають усім вимогам стандарту GMP", - йдеться в повідомленні пресслужби фонду.
Цензор.НЕТ звернувся по коментар в АТ "Біолік". Жінка по імені Лідія, яка представилася секретарем директора, рекомендувала відправити запит на корпоративну електронну пошту. Цензор.НЕТ відправив запит і готовий надати компанії можливість прокоментувати заяви російського державного фонду.
АТ "Біолік" виробляє вакцини для профілактики дифтерії та правця.