Чотири лева в зоопарку Барселони заразилися COVID-19

У чотирьох левів у зоопарку Барселони діагностували коронавірусну інфекцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Трьох самок і одного самця протестували на COVID-19 після того, як у них помітили легкі симптоми хвороби.

"Левам була надана ветеринарна допомога в зв'язку з їх легким клінічним станом, схожим на дуже легке захворювання на грип, за допомогою протизапального лікування і ретельного спостереження. Тварини відреагували добре", - заявили в зоопарку Барселони.

Ветеринарна служба Барселони зв'язалася з колегами із зоопарку Бронкса в Нью-Йорку, де в квітні у чотирьох тигрів і левів виявили коронавірус. Це єдиний інший зоопарк, де відомо, що великі кішки заразилися COVID-19. Всі вони одужали.

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Зазначається, що у двох співробітників зоопарку також виявився позитивний результат тесту після того, як спалах виявили минулого місяця.