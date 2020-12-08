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Чотири лева в зоопарку Барселони заразилися COVID-19

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Чотири лева в зоопарку Барселони заразилися COVID-19
У чотирьох левів у зоопарку Барселони діагностували коронавірусну інфекцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Трьох самок і одного самця протестували на COVID-19 після того, як у них помітили легкі симптоми хвороби.

"Левам була надана ветеринарна допомога в зв'язку з їх легким клінічним станом, схожим на дуже легке захворювання на грип, за допомогою протизапального лікування і ретельного спостереження. Тварини відреагували добре", - заявили в зоопарку Барселони.

Ветеринарна служба Барселони зв'язалася з колегами із зоопарку Бронкса в Нью-Йорку, де в квітні у чотирьох тигрів і левів виявили коронавірус. Це єдиний інший зоопарк, де відомо, що великі кішки заразилися COVID-19. Всі вони одужали.

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Зазначається, що у двох співробітників зоопарку також виявився позитивний результат тесту після того, як спалах виявили минулого місяця.

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Топ коментарі

  • Migel Angelo
    Трепология. Подобными сообщениями пытаются навязать мнение, что ковид-19 имеет природное происхождение и атакует не только людей, но и животных. С учетом милионов заболевших людей по всему миру и сотнях тысяч умерших только в США и ЕС больных и умерших домашних питомцев должно быть как минимум не меньше , чем людей, но подобного нет! Люди болеют и умирают , но не домашние животные. Это указывает на искуственное происхождение этого короновируса, заточенного на поражение именно человека.
  • Танюша Яковлева
    Норок знищили. Тепер на часі усіх інших живих створінь умертвити.
  • Envoy
    Не заразились , а заразили .
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