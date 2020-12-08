ВР планує "бюджетний" день на 15 грудня: позачергового засідання не буде, - "слуга народу" Кравчук
Про це розповіла заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Позачергового засідання на цьому тижні не буде, це вже очевидно. Бюджет попередньо в графіку Верховної Ради стоятиме на вівторок, 15 грудня. Я сподіваюся, що оперативно зможе прийняти Верховна Рада, і це не перетвориться на добу обговорень усіх правок", - сказала депутатка.
Кравчук зауважила, що окрім Держбюджету-2021 у Верховної Ради ще багато завдань на останньому пленарному тижні в грудні.
"До бюджету, очевидно, будуть стояти для прийняття ще два законопроєкти, які готувала робоча група, які стосуються, власне, яким чином будуть перевірятися декларації суддів Конституційного Суду. Це два законопроєкти, які зареєстровані і мають бути розглянуті на наступному пленарному тижні", - зазначила Кравчук.