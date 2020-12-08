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Україна планує до 2070 року відмовитися від використання вугілля, - Шмигаль

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Україна планує до 2070 року відмовитися від використання вугілля, - Шмигаль
Україна планує найближчим часом приєднатися до "Безвугільного альянсу", а до 2070 року повністю відмовитися від використання вугілля.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході Німецько-Українського енергетичного форуму.

"Україна незабаром приєднається до "Безвугільного альянсу". Ми плануємо поступово, до 2050 року, скоротити кількість вугільних шахт, і до 2070 року - відмовитися від використання викопного виду палива, ставши кліматично нейтральними", - сказав Шмигаль.

При цьому глава уряду підкреслив, що без міжнародної технічної та фінансової підтримки Україні буде складно досягти цієї мети.

"Зрозуміло, що самостійно Україні буде складно досягти такої мети, якщо Україна не залучатиме міжнародну технічну і фінансову допомогу", - зазначив прем'єр-міністр.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5295
  • Толык
    Меня всегда умиляют дебильные заявления вот таких вот горе политиков, которые прогнозруют что будет через 50 лет, не зная при этом будут ли они при власти через месяц
  • Scorpman Y
    "к 2070 году".. дебил шмыгаль))
    кто вспомнит о его "прогнозе" уже в 2030 году? Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6674
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