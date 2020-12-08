Бутусов готовий іти на посаду в Міноборони розслідувати справу "вагнерівців" (оновлено)

Журналіст і головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов прийняв пропозицію Міністерства оборони України зайняти посаду у відомстві і чекає на запрошення до міністра оборони або президента.

Про це Бутусов повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Погоджуюся на пропозицію Міноборони, чекаю запрошення до міністра або до президента. Я готовий навести порядок в Міноборони і публікую свою програму дій. Я розумію, що якщо керівництво Міноборони під час війни визнає свою нездатність впоратися з проблемами управління без мене, журналіста, і пропонує високу посаду, то як відповідальний громадянин, я зобов'язаний прийняти цю пропозицію. По суті, цією пропозицією вони визнали справедливість моєї критики на адресу Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського та міністра оборони Андрія Тарана про критичну ситуацію в сфері оборони і безпеки, і хочуть виправити ситуацію", - зазначив журналіст.

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Першим пунктом у програмі Бутусова значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони і можливої наявності в оборонному секторі України шпигунів.

Йдеться зокрема про спецоперацію з найманцями ПВК "Вагнера", яка була зірвана в липні цього року.

За словами Бутусова, "оскільки всі посади директорів департаментів за законом можуть бути зайняті виключно на конкурсних засадах, Міноборони не може гарантувати йому яку-небудь з цих посад, інакше це буде в чистому вигляді корупція".

"Отже, для заняття посад цивільними особами, які впливають на ухвалення рішень, на цей момент відкриті тільки посади міністра та заступників міністра", - додав Бутусов.

Подробиці опубліковані в статті на сайті Цензор.НЕТ.

Раніше Міністерство оборони запропонувало головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову "зайняти одну з міністерських позицій".