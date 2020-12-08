У чотирьох медиків у РФ діагностували COVID-19 після першої дози вакцини "Супутник V"
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Декілька медиків у Волгоградській області РФ захворіли на коронавірус після отримання першої дози вітчизняної вакцини проти COVID-19 "Супутник V".
Про це пише "Эхо Москвы", передає Цензор.НЕТ.
У Волгоградському обласному міністерстві кажуть, що перед щепленням все медики пройшли тест на коронавірус і результати були негативними. Але керівництво області вважає, що "так буває в перші дні, коли люди вже заражені, але у них не встиг виробитися імунітет".
Заступник глави Обласного МОЗ Олена Краснова наполягає, що медики підхопили коронавірус ще до того, як отримали першу дозу вакцини, а імунітет нібито виробляється через три тижні після отримання другої дози.
В обласному керівництві також зазначають, що всі "благополучно" пройшли вакцинацію, а у самих медиків - "дуже позитивне ставлення" до неї.