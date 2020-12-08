Швейцарія вивчить ініціативу України про створення Кримської платформи, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що в Швейцарській Конфедерації вивчать ініціативу України про створення Кримської платформи щодо деокупації півострова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС України, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова провела відеозустріч з державною секретаркою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Кристиною Марті.

Зазначається, що Джапарова поінформувала держекретаря Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії про порушення прав людини та мілітаризацію Криму Російською Федерацією, ознайомила її з пріоритетними цілями ініціативи Кримська платформа і запросила Швейцарію долучитися до її роботи. Перша заступниця міністра подякувала співрозмовниці за незмінну та принципову підтримку Швейцарією України у рамках міжнародних організацій.

У свою чергу, Марті підтвердила, що її країна ніколи не визнає окупацію Криму. Вона також висловила занепокоєння порушеннями прав людини на півострові.

Читайте також: Росію запросять до участі в Кримській платформі, тому що вона несе відповідальність за окупацію півострова, - Джапарова

Швейцарська дипломатка погодилася з важливістю посилення уваги міжнародної спільноти до питання деокупації Криму і запевнила, що Конфедерація детально розгляне українську ініціативу.

Перша заступниця міністра висловила вдячність за підтримку швейцарською стороною процесу реформ в нашій країні, а також надання гуманітарної та технічної допомоги. У 2022 році Швейцарія прийматиме 5-ту Конференцію з питань реформ в Україні.