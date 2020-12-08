Окупанти від початку доби режим припинення вогню не порушували, втрат немає, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська від початку доби не порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Від початку поточної доби, 8 грудня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - сказано в повідомленні.

Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. У районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території і передали на знищення 136 вибухонебезпечних предметів.

Об’єднані сили продовжують стійко виконувати бойові завдання щодо захисту українського народу і перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки.