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Наступного року ЗСУ мають отримати вертолітні лопаті вітчизняного виробництва, - Хомчак

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Наступного року ЗСУ мають отримати вертолітні лопаті вітчизняного виробництва, - Хомчак
У 2021 році в Україні має розпочатися виробництво лопатей для військових вертольотів.

Про це в інтерв'ю АрміяInformрозповів головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, інформує Цензор.НЕТ.

"Частина парку Мі-24 в даний час простоює через відсутність лопатей. Проблема давня, монополістом з їх виготовлення є Російська Федерація. Свого часу вітчизняні фахівці взялися за розробку і виробництво лопатей, зараз підприємство працює у дві зміни, щоб уже наступного року почати поставки лопатей до вертольотів військам", - повідомив Хомчак.

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Топ коментарі

  • Kostya Kostya
    Вот из таких импотентов, наполовину идиотов состоит армия шоумена, это не юмор, а наша трагедия.
  • Шрек Баблокат
    Это все красивые заявления, но композитные лопасти для ми8 и ми24, Украина могла получить еше в 2018 году..
    К сожалению, все зависит от рускамирского подонка Богуслаева..
  • SANDY
    хомчак - самий спортивний генерал в армії....з іловайського котла вибіг першим, паскуда
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