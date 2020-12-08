Наступного року ЗСУ мають отримати вертолітні лопаті вітчизняного виробництва, - Хомчак
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У 2021 році в Україні має розпочатися виробництво лопатей для військових вертольотів.
Про це в інтерв'ю АрміяInformрозповів головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, інформує Цензор.НЕТ.
"Частина парку Мі-24 в даний час простоює через відсутність лопатей. Проблема давня, монополістом з їх виготовлення є Російська Федерація. Свого часу вітчизняні фахівці взялися за розробку і виробництво лопатей, зараз підприємство працює у дві зміни, щоб уже наступного року почати поставки лопатей до вертольотів військам", - повідомив Хомчак.