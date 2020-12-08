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Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі

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Білорусам дали терміни за напис "Не забудемо" на тротуарі
Суд Фрунзенського району Мінська засудив трьох осіб за напис "Не забудемо!" біля народного меморіалу, присвяченого вбитому протестувальнику Олександру Тарайковському.

Про це повідомляють правозахисники з білоруського центру "Вясна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Суддя (...) засудила за ч. 2 ст. 339 Кримінального кодексу політв'язнів Дениса Греханова й Ігоря Самусенка до 1,5 року обмеження волі з направленням до виправної установи відкритого типу ("хімії"), а Владислава Гуліса - до 2 років позбавлення волі в умовах суворого режиму", - сказано в повідомленні.

За інформацією правозахисників, після оголошення вироку Греханова і Самусенка звільнили з-під варти до вступу вироку в законну силу.

"За ґратами в рамках цієї кримінальної справи вони провели більше місяця", - уточнили правозахисники.

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Раніше у вівторок суд Фрунзенського району призначив 26-річному Максиму Павлющику 2 роки позбавлення волі в колонії посиленого режиму за напис "Не забудемо". Ще одна фігурантка цієї справи, 25-річна Марія Бобович отримала 1,5 року обмеження волі без направлення до виправної установи - вона повинна буде регулярно відмічатися в міліції.

Молодих людей засудили за напис "Не забудемо" в пам'ять про загиблого в ніч на 11 серпня на акції протесту Олександра Тарайковського.

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Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Кому тут ще Сраліна хочеться, совкодр....ри?
  • Шрек Баблокат
    Скоро: белорусам дали срок, за то что они белорусы..
  • Dima L
    Ну по сути так уже и есть.
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