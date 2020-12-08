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Україна в 2020-му отримала від СШA військове обладнання на $510 млн, - Агентство з оборонного співробітництва і безпеки

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Україна в 2020-му отримала від СШA військове обладнання на $510 млн, - Агентство з оборонного співробітництва і безпеки
Цього року Україна отримала від Сполучених Штатів військове обладнання на 510 мільйонів доларів. Це найвищий показник за всю історію.

Про це повідомляється в доповіді Агентства з оборонного співробітництва і безпеки США, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Згідно з документом, у 2019 році Україна отримала американське військове обладнання на суму 272,4 мільйона доларів. Роком раніше - на 250,7 мільйона доларів, а в 2017 році - на 207,7 мільйона доларів.

Сума поставок Литві становила більше 136,5 мільйонів доларів, Латвії - близько 38,2 мільйона доларів, а Естонії тільки 610,3 тисячі доларів.

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Топ коментарі

  • Топ Ган
    ...вот это, например Украина в 2020-м получила от СШA военное оборудование на $510 млн, - Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности - Цензор.НЕТ 6963
    Украина в 2020-м получила от СШA военное оборудование на $510 млн, - Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности - Цензор.НЕТ 1311
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Допомога США та світу, це добра справа !! А що Україна зробила для збільшення боєздатності ЗСУ ???)))
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Не лише це ,зелена пліснева повертає люстровану гидоту назад на держслужбу !! Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!)))
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