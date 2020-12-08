Новини • Е-декларації держслужбовців

19-річний син депутата ОПЗЖ з Донбасу задекларував 23,7 мільйона доларів

24 794109
19-річний син депутата ОПЗЖ з Донбасу задекларував 23,7 мільйона доларів
19-річний син нардепів від ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода Ростислав Солод став депутатом Краматорської міськради від ОПЗЖ і задекларував 185000 одиниць криптовалюти вартістю 23,7 млн доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

Зазначається, що Ростислав Солод став власником криптовалюти ще в 14 років.

"Але навіть якщо Солод щось приховав у декларації, то може не перейматись. Максимум, що йому світить - це смішний штраф або обмеження волі, тобто проживання у гуртожитку. Для порівняння: нещодавно мешканець Краматорська отримав 3 роки і 8 місяців реального ув'язнення за крадіжку телефону за 1200 грн (щоправда, це був не перший кримінальний проступок винуватця)", - підкреслили в ЦПК.

Читайте також: 19-річний син Наталії Королевської балотується на виборах у Краматорську

19-річний син депутата ОПЗЖ з Донбасу задекларував 23,7 мільйона доларів 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • faust7808
    Как мило, с детства работал и собирал , каждую секунду)) И самое интресное - задекларировал после отмены уголовной ответс твенности КСУ)) спасибо слугам , прослезился 19-летний сын депутата ОПЗЖ с Донбасса задекларировал 23,7 миллиона долларов - Цензор.НЕТ 3628
  • Чайка Київ
    Песня про мальчика Бобби https://www.youtube.com/watch?v=tD13dyPeaV0

    19-летний сын депутата ОПЗЖ с Донбасса задекларировал 23,7 миллиона долларов - Цензор.НЕТ 6565
  • саша паламарчук
    19-летний сын депутата ОПЗЖ с Донбасса задекларировал 23,7 миллиона долларов - Цензор.НЕТ 8951
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини