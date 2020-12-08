19-річний син депутата ОПЗЖ з Донбасу задекларував 23,7 мільйона доларів

19-річний син нардепів від ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода Ростислав Солод став депутатом Краматорської міськради від ОПЗЖ і задекларував 185000 одиниць криптовалюти вартістю 23,7 млн доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

Зазначається, що Ростислав Солод став власником криптовалюти ще в 14 років.

"Але навіть якщо Солод щось приховав у декларації, то може не перейматись. Максимум, що йому світить - це смішний штраф або обмеження волі, тобто проживання у гуртожитку. Для порівняння: нещодавно мешканець Краматорська отримав 3 роки і 8 місяців реального ув'язнення за крадіжку телефону за 1200 грн (щоправда, це був не перший кримінальний проступок винуватця)", - підкреслили в ЦПК.

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