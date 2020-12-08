Обмежувати транспорт у Києві почнуть із маршруток, - Рубан

В метро - хороша вентиляція, а носіння масок контролюють, тож його обмеження розглянуть в останню чергу.

Про це заявив в ефірі "Громадського радіо" начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ.

"При недотриманні протиепідемічних заходів найбільше ризиків поширення коронавірусу в маршрутних таксі, далі йдуть звичайні таксі, потім наземний комунальний транспорт. На останньому місці метро завдяки гарній вентиляції та контролю за носінням масок. Тому обмеження в роботі метро розглядатимуть в останню чергу", - сказав він.

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Нагадаємо, напередодні Рубан заявив, що роботу громадського транспорту необхідно обмежити, адже 30% заражень COVID-19 відбуваються саме там.

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