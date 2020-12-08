Новий закон України про відповідальність за недостовірне декларування не створює механізму для стримування корупції, - Боррель

В Європейському Союзі заявили про недоліки у законі про повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Як повідомляє Європейська служба зовнішніх зв'язків, віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель і комісар Євросоюзу з питань європейської політики сусідства і розширення Олівер Варгеї обговорили з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем реалізацію порядку денного реформ в Україні, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, Боррель і Варгеї наполегливо закликають Україну продовжувати зусилля зі зміцнення верховенства права і боротьби з корупцією, хоча визнають прогрес України на шляху реформ, здобутий незважаючи на дестабілізаційні дії Росії і війну на Донбасі, а також незважаючи на виклики, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Вони підкреслили, що стійка реформа судової системи залишається життєво важливим компонентом цих зусиль.

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При цьому, Боррель підкреслив важливість відновлення кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях, нагадуючи про потребу вирішення питань, пов'язаних з нещодавнім рішенням Конституційного суду України.

"Він зазначив, що нещодавно проголосований закон щодо декларування активів (навіть якщо є кроком у правильному напрямку у відповідь на рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року), має декілька недоліків і не створює необхідного засобу для стримування і попередження корупції", - наголошується у заяві.

При цьому зазначається, що Євросоюз готовий допомогти Україні у цьому процесі.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.