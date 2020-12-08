За фразу "Крим - це Україна" в РФ можуть посадити на 4 роки, - Путін підписав закон

Президент Росії Володимир Путін підписав пакет законів про посилення покарання за відчуження російських територій і заклики до нього.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Кримінальний кодекс РФ тепер доповнюється новою статтею ("Порушення територіальної цілісності"), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 до 10 років за відчуження частини території чи інші дії, спрямовані на порушення територіальної цілісності, за винятком делімітації, демаркації, редемаркації кордону Росії з суміжними державами.

За заклики до порушення територіальної цілісності, вчинені вперше, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, а за повторні подібні заклики впродовж року - вже кримінальна з можливістю позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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Російське законодавство визнає частиною території Росії окупований з 2014 року український Крим.

У липні 2014 року, через кілька місяців після окупації Росією українського Криму, в російське кримінальне законодавство були внесені зміни, що посилюють відповідальність за публічні заклики до сепаратизму. Зокрема, за заклики до сепаратизму з використанням засобів масової інформації, в тому числі інтернету, було встановлено покарання до п'яти років позбавлення волі. Згодом ця стаття послужила приводом для переслідування чималої кількості кримських журналістів і активістів, які відмовляються називати окупований півострів російським.

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Частина кордонів Росії не визнані або не повністю визнані світовою спільнотою. Москва вважає частиною своєї території окупований український Крим і південні Курильські острови, на які претендує Японія. Російський парламент не ратифікував радянську угоду зі США про кордон у Беринговій протоці. Не до кінця демарковано кордон з Естонією і з Україною в Керченській протоці. Крім того, великий регіон Російської Федерації - Туву - вважає частиною своєї території частково визнана держава Тайвань.