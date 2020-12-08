Кількість лікарняних зросла за місяць у півтора раза, - Фонд соціального страхування

У листопаді Фонд соціального страхування профінансував лікарняні на суму 1,8 млрд грн. Це на 50% більше, ніж у жовтні.

Про це повідомляє пресслужба Фонду, інформує Цензор.НЕТ.

"За оперативними підсумками листопада 2020 року, Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування лікарняні листки, видані у зв'язку з травмою або хворобою, зокрема COVID-19 на суму 1,8 гривень. Це на 0,6 млрд гривень, або 50%, більше, ніж у жовтні", - сказано в повідомленні.

Загалом минулого місяця до Фонду надано на оплату 565,2 тис. листків непрацездатності (у жовтні було 395,4 тис.).

Читайте також: Заборгованості з виплат лікарняних немає. Ситуація у Фонді соцстрахування контрольована, - Мінсоцполітики

У ФССУ пояснюють, що значне зростання кількості лікарняних листків спостерігається з осені і пов'язано із сезонним поширенням респіраторних хвороб, збільшенням потреби в догляді за хворими дітьми, захворюванням на COVID-19 й ізоляцією контактних осіб.

Від початку року допомоги з тимчасової втрати працездатності було нараховано ФССУ для майже 2,1 млн осіб, з яких понад 56 000 - у разі ізоляції після контакту з хворими на COVID-19.