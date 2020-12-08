Вакцини не зможуть повністю зупинити поширення COVID-19, потрібні ліки, - Bloomberg

Мине багато місяців, перш ніж у результаті вакцинації від COVID-19 з'явиться "колективний імунітет".

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, йдеться в статті Bloomberg.

Зазначається, що вакцини - важливий інструмент боротьби з COVID-19. Тож початок вакцинації у Великій Британії за допомогою розробки Pfizer/BioNTech - це хороші новини. Ця вакцина, а також ще одна, створена компанією Moderna, очікують на схвалення в США найближчим часом. Крім того, ще кілька ефективних розробок на підході.

Але навіть якщо вони настільки ж дієві в умовах реального світу, як показали клінічні випробування, вони не зможуть змінити хід пандемії за один день, - пише Bloomberg. Більше того, вакцини не зможуть повністю зупинити поширення інфекції. Потрібне підкріплення.

Мине багато місяців, перш ніж щеплення від COVID-19 зробить достатньо велика частина населення, щоб з'явився "колективний імунітет". І це лише за умови, що люди будуть довіряти цим препаратам, а процес вакцинації пройде без проблем. Виробництво достатньої кількості доз теж не буде таким легким завданням, як може здатися. Також немає остаточної відповіді на питання, як довго зберігається імунітет до COVID-19. Найгірше те, що вірус може мутувати й вчитися обходити вплив вакцин, повторно заражаючи людей. Це одна з причин, чому чиновники закликають й надалі дотримуватися соціального дистанціювання, а також носити маски навіть після того, як вакцинація набере обертів.

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Саме тому засоби лікування COVID-19 - ліки, які скоротять випадки госпіталізації й смерті або навіть допоможуть боротися з хворобою - не менш важливі для боротьби з пандемією. І чим легше їх приймати, тим краще.

Є кілька препаратів, які вже з різним ступенем ефективності використовують для порятунку людей. Однак, їхня ефективність - досі загадка. Ще більше препаратів на етапі розробки. Але такі ліки, які б повністю змінили ситуацію, доведеться чекати ще місяці. Тому що всі вони наразі на ранньому етапі створення.

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