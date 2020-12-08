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Є питання до посадових осіб, які відповідають за закупівлю озброєння і техніки для армії, - головком ЗСУ Хомчак

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Є питання до посадових осіб, які відповідають за закупівлю озброєння і техніки для армії, - головком ЗСУ Хомчак
Командування Збройних Сил України розраховувало на отримання у 2020 році більшої кількості нових і модернізованих зразків озброєння. Є проблеми з відновленням запасів боєприпасів, військово-технічного майна. Нереалізовані всі плани на 2020 рік щодо створення необхідної інфраструктури в пунктах постійної дислокації частин.

Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про пріоритети при закупівлі озброєнь, Хомчак сказав: "Починаючи від стрілецької зброї, артсистем, закінчуючи протиракетними комплексами та кораблями для ВМС. Нам потрібні нові БТРи, бо досі маємо підрозділи на автомобілях. А ще — модернізовані танки, засоби розвідки для ВМС. Також слід поставити у війська антиснайперські комплекси, парашути, сучасні засоби зв’язку, радіоелектронної боротьби. Дуже потрібні протиракетні комплекси, бо наш ворог має авіаційні ракети, якими здатен уражати об’єкти, не входячи в зону нашої ППО".

Генерал зазначив, що Збройні Сили зробили заявку на закупівлю значно більшого переліку озброєння і військової техніки, однак не все з цього переліку армія отримала.

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"Є запитання до тих посадових осіб, які відповідають за закупівлю ОВТ і не лише. То виробник неготовий надати продукцію, яка б відповідала нашим технічним вимогам, то "не вписується" у строки поставки, то ще щось. Не раз доводилось вносити зміни в ДОЗ, замовляти щось інше. Так, цього року ми отримали БТР-4, які мали нам поставити ще торік", - пояснив Хомчак.

Головком ЗСУ додав, що зараз йдеться про масове переозброєння армії, про повне переозброєння бригад, на жаль, не йдеться.

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Топ коментарі

  • violator
    маладец Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 9312 "Есть вопрос к тем должностным лицам, которые отвечают за закупку ОВТ " к должностным лицам значит есть вопросы а к нему . как главкому и начальнику этих самых должностных лиц . никаких вопросов нет Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 623
  • vitaliymkua
    Почни з себе, клоун, та власних квартир.
  • Ан Мур
    ні, до тебе, зебіла, який зірвав річне держоборонзамовлення.
    А ми півтора-два роки тому вас, дебілів, попереджали...
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