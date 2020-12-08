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Таксист послуги "Тверезий водій" напився і викрав Volkswagen клієнтки у Хмельницькій області, - поліція

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Таксист послуги "Тверезий водій" напився і викрав Volkswagen клієнтки у Хмельницькій області, - поліція
У Славуті Хмельницької області поліція затримала чоловіка, який заволодів автомобілем місцевої жительки.

Як повідомляє пресслужба Поліції Хмельницької області, близько першої ночі 6 грудня до правоохоронців звернулася 24-річна дівчина, яка повідомила, що у неї викрали авто, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські, які прибули на місце, з'ясували, що потерпіла замовила послугу "Тверезий водій". Чоловік, який приїхав, відвіз її і подругу додому, але відмовився віддавати ключі, розвернувся і поїхав назад у місто.

Поліція швидко знайшла 31-річного зловмисника, він був у викраденому Volkswagen. У чоловіка були явні ознаки сп'яніння, але від проходження тесту він відмовився.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Нетверезому водієві загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

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Топ коментарі

  • Kirill sh
    Гениально! Премию этому труженику!
  • Yan Pastars
    Идея услуги хорошая, но реализация в нашей стране хромает
  • Welt Schmerz
    Бл... Добре хоч іще не почав вечеряти.
    Бо від такого заголовку 100% заплював би монітор 😂😂😂🤣🤣🤣
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