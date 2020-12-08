Таксист послуги "Тверезий водій" напився і викрав Volkswagen клієнтки у Хмельницькій області, - поліція

У Славуті Хмельницької області поліція затримала чоловіка, який заволодів автомобілем місцевої жительки.

Як повідомляє пресслужба Поліції Хмельницької області, близько першої ночі 6 грудня до правоохоронців звернулася 24-річна дівчина, яка повідомила, що у неї викрали авто, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські, які прибули на місце, з'ясували, що потерпіла замовила послугу "Тверезий водій". Чоловік, який приїхав, відвіз її і подругу додому, але відмовився віддавати ключі, розвернувся і поїхав назад у місто.

Поліція швидко знайшла 31-річного зловмисника, він був у викраденому Volkswagen. У чоловіка були явні ознаки сп'яніння, але від проходження тесту він відмовився.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Нетверезому водієві загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Читайте також: У Чернігові пасажир викрав таксі та загинув у ДТП, намагаючись сховатися від поліції. ФОТО