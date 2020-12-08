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Чоловіка на Тайвані оштрафували на $3500 за порушення карантину на 8 секунд, - ЗМІ

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Чоловіка на Тайвані оштрафували на $3500 за порушення карантину на 8 секунд, - ЗМІ
Робітник-мігрант з Філіппін був на двотижневій ізоляції у спеціальному готелі. Він на 8 секунд вийшов з номера готелю в коридор і потрапив на камери спостереження.

Про це повідомив Департамент охорони здоров'я Тайваню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Робітник не так давно прибув на Тайвань і мав провести 2 тижні в номері одного з 56 "карантинних готелів", спеціально призначених для ізоляції іноземців.

Як тільки співробітники готелю побачили завдяки камерам спостереження, що він покинув номер, то відразу повідомили про це в Департамент охорони здоров'я Тайваню.

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На чоловіка наклали штраф у розмірі 100 тис. тайваньських доларів - це 3500 доларів США.

У Департаменті охорони здоров'я підкреслили, що нікому не дозволено порушувати карантин, навіть на кілька секунд.

Топ коментарі

  • Vad Gross
    вот это я понимаю ПОРЯДОК! у нас в Польше в обсервации шлялись по магазинам. за Украину вообще молчу - страна всеобщего бардака(носить маску - "непосильный труд" для большинства)!
  • Танюша Яковлева
    А в концтаборах взагалі за таке розстрілювали. Оце я розумію ПОРЯДОК.
  • Vad Gross
    в каком "концлагере" сидели?
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