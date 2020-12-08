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Від початку року майже 6 тисяч іноземців скористалися послугою "Шлюб за добу" в Україні, - Мін'юст

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Від початку року майже 6 тисяч іноземців скористалися послугою "Шлюб за добу" в Україні, - Мін'юст
Конституція України встановлює, що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України. Відповідно, форма і порядок укладення шлюбу в Україні між такими особами визначаються правом України.

Неабияким попитом серед населення, в тому числі і серед іноземних громадян, користується пілотний проєкт Міністерства юстиції України "Шлюб за добу" - спрощена процедура державної реєстрації, пише Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу відомства.

З моменту запровадження такого сервісу (з 29 липня 2016 року) по жовтень 2020 року проведено 108 353 державні реєстрації шлюбу ( у 2019 році – 34 753, у 2020 році – 20 908 шлюбів).

Зокрема за вказаний період було зареєстровано 32 319 шлюбів з іноземцями (9 720 - у 2019 році, 5 864 - до 1 листопада 2020-го).

Найчастіше послугою "Шлюб за добу" користувались громадяни Російської Федерації, Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччина. Зазвичай найбільше іноземців звертаються за такою послугою у містах Харків, Дніпро та Львів.

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Окрім державної реєстрації шлюбу, громадяни України, іноземці чи особи без громадянства мають право і на його розірвання.

Згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян за 2019 рік в актових записах про шлюб проставлено 1 714 відміток про розірвання шлюбу, що становить 0,71% до загальної кількості зареєстрованих шлюбів, з них – 495 відміток про розірвання шлюбу, що становить 1,6% від зареєстрованих в рамках пілотного проєкту "Шлюб за добу".

Всього по Україні у 2019 році було зареєстровано 38 472 розірвань шлюбів, а за 9 місяців 2020 року – 20 445. Разом із тим шлюбів за вказані періоди зареєстровано: у 2019 році – 237 858; за 9 місяців 2020-го – 126 975 шлюбів.

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Топ коментарі

  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Развод тоже за сутки? Будет брак за сутки на сутки.
  • саша паламарчук
    а потім замовляють послугу тверезий водій С начала года почти 6 тысяч иностранцев воспользовались услугой "Брак за сутки" в Украине, - Минюст - Цензор.НЕТ 3112
  • Baden
    По сути регистрация брака, есть бюрократическая процедура информирующая государственные органы о сексуальных отношениях его граждан. Для большей эффективности этот процесс можно автоматизировать, для чего установить в общественных местах так наз. бракоматы. При наличии банковской (для оплаты процедуры) и ID-карты, процесс бракосочетания, равно как и бракоразводный, займёт всего несколько минут. Брачное свидетельство также может быть выдано в виде пластиковой карты и быть многоразовым. По желанию брачующихся, за дополнительную плату, может производится фото- и видео-фиксация посредством камер внешнего видеонаблюдения, с последующим размещением материала в соц. сетях, а также, музыкальное сопровождение. З початку року майже 6 тисяч іноземців скористалися послугою "Шлюб за добу" в Україні, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 1911
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