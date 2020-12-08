В Ірані передумали закладати в держбюджет 200 млн євро на компенсації сім'ям загиблих під час катастрофи літака МАУ в Тегерані, - Єнін

Іран відкликав пропозицію щодо виплат сім’ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ у Тегерані, оскільки кошти на компенсації хотіли виділити із фонду нацрозвитку.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"За моєю інформацією уряд вже відкликав цю пропозицію(щодо закладення у бюджеті на наступний рік 200 мільйонів євро для компенсації рідним, які загинули у авіакатастрофі – ред), оскільки передбачалось, що 200 мільйонів будуть виділені саме з фонду національного розвитку, що спричинило серйозні внутрішні дискусії у іранському суспільстві, але ми вітатимемо плани іранського уряду зарезервувати певну суму коштів у бюджеті для виплати компенсацій", – каже Єнін.

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За його словами, про розмір компенсацій поки не розпочинали переговори з іранською стороною. Позиція України виходить з того, що рівень компенсації значною мірою залежатиме від обставин катастрофи і від рівня співпраці іранською стороною, зокрема з Україною щодо забезпечення об’єктивного і неупередженого розслідування катастрофи.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У листопаді стало відомо, що іранський уряд має намір закласти в державний бюджет 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім'ям жертв катастрофи літака МАУ.