Головні новини 8 грудня: у світі вакцинують від COVID-19, спецоперацію щодо "вагнерівців" підтвердив полковник ГУР МО України

Міноборони запросило на роботу головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова, і він погодився, у світі почали робити щеплення від COVID-19, Росія поширила фейк про те, що її вакцину нібито виготовлятимуть в Україні - головні новини 8 грудня.

Бутусова покликали працювати в Міноборони, він погодився

Міністерство оборони запросило на роботу головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова. Йому запропонували обійняти одну з міністерських позицій у сферах озброєння або логістики.

Бутусов погодився і оприлюднив свою програму. Її перший пункт - розслідування провалу спецоперацій Міноборони, зокрема зриву літньої спецоперації з найманцями ПВК "Вагнера".

За словами Бутусова, інформацію про проведення і зрив спецоперації підтвердив на засіданні комітету з оборони і безпеки Верховної Ради її безпосередній керівник - полковник Ю., командир спецпідрозділу ГУР МО України.

Скандал з російською вакциною "Супутник V" в Україні

Директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив на зустрічі з кумом Путіна Медведчуком, що харківське підприємство "Біолік" готове випускати російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". За його словами, російські структури "готові виготовляти вакцину в Україні і подати документи для її реєстрації державними регулюючими органами".

Через кілька годин "Біолік" спростував цю інформацію, заявивши, що підприємство не підписувало жодних контрактів на виробництво "Супутника V" і не отримувало для цього ніяких трансферних технологій. Згідно із законом виготовляти вакцину в Україні можна тільки її державної реєстрації, зазначили на підприємстві.

Світ почав вакцинацію від коронавірусу

Першою з усіх жителів планети щеплення від COVID-19 отримала 90-річна жителька Великої Британії Маргарет Кінан. Вона сказала, що щеплення - це найкращий у світі подарунок на день народження, тому що вона нарешті зможе бути разом із рідними і друзями.

МОЗ України вже склав графіки вакцинації і "розподілив усіх людей за пріоритетами". Першими щеплення отримають медики, вчителі, поліцейські і пенсіонери. В аптеках вакцина від коронавірусу з'явиться не раніше осені 2021 року.

Янукович хоче брати участь у засіданні суду

Щоправда, їхати з Ростова до Києва заради цього він не збирається. Адвокати експрезидента-втікача опублікували, що він хоче включитися на завтрашнє засідання Печерського суду через відеозв'язок. Суд вирішуватиме питання про заочний арешт Януковича.

Окупанти вирішили "націоналізувати" в Криму квартири, що стоять пусткою

За словами окупаційного "заступника голови комітету з реєстрації і кадастру" Криму Олексія Костіна, "залишене майно" можуть визнати муніципальним через рік після постановки об'єкта на відповідний облік.

У Росії тепер можна сісти на 4 роки за фразу "Крим - це Україна". Путін підписав закон, що посилює відповідальність за посягання на "територіальну цілісність РФ".

А біля стін Кремля росіянин Михайло Юдін провів одиночний пікет з вимогою припинити антиукраїнську істерію. Він обурився тим, що на російських каналах звучать прямі погрози бомбити Київ, Харків і ділити Україну. Поліцейські хотіли затримати чоловіка, але передумали.