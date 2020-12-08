Генсек ООН Гутерреш висловив співчуття у зв'язку зі смертю від COVID-19 українського миротворця Брівка в ДР Конго, - ОП. ДОКУМЕНТ
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу президента в Фейсбук.
"Висловлюю щирі співчуття родині загиблого, державі і народу України у зв'язку з цією страшною втратою, а також дякую за внесок, який зробив ваш співвітчизник у нашу роботу заради миру в Демократичній Республіці Конго", - сказано в листі Генсека ООН, направленому на ім'я президента України Володимира Зеленського.
Гутерреш запевнив, що ООН налаштована на посилення зусиль щодо пом'якшення впливу пандемії COVID-19 на миротворчі місії і запобігання її поширенню і вживатиме всіх заходів для безпеки миротворців та іншого персоналу.
Генеральний секретар ООН висловив глибоку вдячність Україні за підтримку миротворчих операцій.
Нагадуємо, Олександр Брівко помер 22 листопада в ДР Конго від коронавірусу. Виявили вірус у нього 7 листопада, через тиждень його було госпіталізовано з підвищеною температурою. Через два дні стан різко погіршився - його перевели в реанімацію, де військовослужбовець помер.