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Проти "слуги народу" Дубінського відкрили справу про держзраду. ДОКУМЕНТ

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Проти "слуги народу" Дубінського відкрили справу про держзраду. ДОКУМЕНТ
Офіс генерального прокурора відкрив проти народного депутата СН Олександра Дубінського кримінальне провадження про державну зраду.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦПК.

У Центрі протидії корупції нагадали, що напередодні повідомили про відкриття проти Дубінського справи про держзраду.

"Дубінський у своєму "фірмовому" стилі відреагував, що все це фейк, і вірити не варто. Що ж, факти - річ уперта. Сьогодні Центр Протидії Корупції отримав офіційне повідомлення від Офісу генерального прокурора про те, що справу за нашим зверненням все ж відкрили", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Проти "слуги народу" Дубінського відкрили справу про держзраду - Цензор.НЕТ 1509
  • Валерия Ларченко b661826f
    А на дермача еще нет?
  • саша паламарчук
    Слідуючі це д'єрьмак і сцикло.
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