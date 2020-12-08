Проти "слуги народу" Дубінського відкрили справу про держзраду. ДОКУМЕНТ

Офіс генерального прокурора відкрив проти народного депутата СН Олександра Дубінського кримінальне провадження про державну зраду.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦПК.

У Центрі протидії корупції нагадали, що напередодні повідомили про відкриття проти Дубінського справи про держзраду.

"Дубінський у своєму "фірмовому" стилі відреагував, що все це фейк, і вірити не варто. Що ж, факти - річ уперта. Сьогодні Центр Протидії Корупції отримав офіційне повідомлення від Офісу генерального прокурора про те, що справу за нашим зверненням все ж відкрили", - сказано в повідомленні.







