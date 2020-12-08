Оприлюднено докладні дані випробувань вакцини Pfizer: ефективність - 95%, побічні ефекти - у менш ніж 4,6% учасників, - CNN

Дорадчий комітет Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США оприлюднив документ із детальними даними про випробування, ефективність і побічні ефекти вакцини проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.

Препарат перебуває на завершальній стадії затвердження американським регулятором, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Документ підтверджує, що ефективність вакцини проти COVID-19 становить 95%, яка досягається мінімум через сім днів після введення другої дози", - сказано в повідомленні.

При цьому між першим та другим щепленнями дозами по 30 мікрограмів пропонується робити інтервал 21 день. Водночас у документі зазначається, що вакцина, яка отримала назву BNT162b2, забезпечує "певний захист" від COVID-19 вже після першої дози, ефективність якої становить в середньому 52,4%. Однак, як зазначили в FDA, під час досліджень вакцина не тестувалася в одноразовому режимі для адекватного порівняння.

Регулятор також описує профіль безпеки вакцини як "сприятливий" і зазначає, що найбільш поширеними побічними реакціями на препарат були почервоніння в місці ін'єкції, втома, головний біль, біль у м'язах, суглобах, озноб і лихоманка. Порівняно важкі побічні ефекти спостерігалися у менш ніж 4,6% учасників, переважно людей старшого віку, і часто після другої дози. У детальному описі також зазначається, що реакція на щеплення може проявлятися й у вигляді набрякання лімфатичних вузлів.

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Крім того, в документі вказується, що в даний час зібрано недостатньо даних, щоб зробити висновки про безпеку вакцини для дітей до 16 років, вагітних, які годують груддю, та осіб з ослабленим імунітетом.

Повідомляється також, що шість учасників тестування померли під час випробувань, але при цьому вказується, що "все смерті є подіями, які відбуваються в загальній популяції тих вікових груп, в яких вони відбулися, з однаковою швидкістю".

Передбачається, що Консультативний комітет FDA з питань вакцин і супутніх біологічних продуктів обговорить документ 10 грудня і надасть офіційні рекомендації щодо ефективності вакцини в профілактиці COVID-19 для людей старших за 16 років.