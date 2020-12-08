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Горбулін очолив Наглядову раду "Укроборонпрому", - Гусєв

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Горбулін очолив Наглядову раду "Укроборонпрому", - Гусєв
Академіка Володимира Горбуліна обрано головою Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив генеральний директор концерну Юрій Гусєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Головою Наглядової ради одноголосно обрано Володимира Павловича Горбуліна, який за відповідним рішенням і підписав зі мною контракт", - написав Гусєв.

Гусєв також повідомив, що до Наглядової ради "Укроборонпрому" входять три особи: Володимир Горбулін, перший заступник міністра стратегічних галузей промисловості Валерій Іващенко та ексдиректор Агентства оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) Ентоні Дж. Тетер.

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Горбулін очолив Наглядову раду Укроборонпрому, - Гусєв 01

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Топ коментарі

  • Игорь Гоптарев ded417ec
    Здоровья и успехов господину Горбулину в этом сложном государственном секторе.
  • Максим Воронцов a6167232
    Горбулін очолив Наглядову раду "Укроборонпрому", - Гусєв - Цензор.НЕТ 4110 Очень правильное назначение. Умнейший человек, патриот.
  • 18c49ed2
    Все это было сказано в январе 2019. Только кто его слушал?

    Горбулин: Я не вижу Зеленского в президентах, это абсолютно виртуальный образ

    "...Мы и так не сильно организованная страна. Если мы потеряем скелет государственного управления, а это с Зеленским обязательно произойдет, кто бы и как бы с ним ни пришел, это будет трагедия для Украины. Больше я о нем ничего говорить не хочу, хотя я до того к нему как к представителю шоу-бизнеса относился с симпатией и уважением..."
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