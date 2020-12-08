Горбулін очолив Наглядову раду "Укроборонпрому", - Гусєв

Академіка Володимира Горбуліна обрано головою Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив генеральний директор концерну Юрій Гусєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Головою Наглядової ради одноголосно обрано Володимира Павловича Горбуліна, який за відповідним рішенням і підписав зі мною контракт", - написав Гусєв.

Гусєв також повідомив, що до Наглядової ради "Укроборонпрому" входять три особи: Володимир Горбулін, перший заступник міністра стратегічних галузей промисловості Валерій Іващенко та ексдиректор Агентства оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) Ентоні Дж. Тетер.

Читайте також: У нас є всі передумови для створення високотехнологічних збройних сил - Горбулін