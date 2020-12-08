У резолюції ООН щодо Криму з'явилися нові пункти про загрозу міжнародній безпеці та "Кримську платформу", - Ніколенко

У посиленій резолюції щодо мілітаризації Росією окупованого Криму, прийнятій Генасамблеєю ООН 7 грудня міститься два нові пункти.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"У резолюції констатується, що окупація Криму - пряма загроза міжнародній безпеці. Вона завдає шкоди архітектурі безпеки і контролю над озброєннями, враховуючи, що до Криму завозиться військова техніка, здатна нести ядерні боєголовки", - зазначив речник МЗС.

Ніколенко також вказав на те, що нова резолюція приділяє увагу зусиллям України з деокупації Криму.

"Дуже важливо, що в цій резолюції згадується "Кримська платформа" - нова українська ініціатива, яка покликана об'єднати всі міжнародні зусилля з просування деокупації півострова. Для нас цей момент був принциповим. Загалом ми задоволені результатами: попри додавання нових елементів, ми не втратили жодного голосу, порівняно з минулими роками", - підсумував Ніколенко.

За ухвалення нової резолюції висловилися 63 країни, ще 62 утрималися, проти проголосували 17 країн, зокрема Росія.

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