Кравчук пояснив пропагандистам "Росія 24" необхідність плану "Б" стосовно Донбасу: Прориву до миру як не було, так і немає - це вже 6 років
На прохання ведучого ефіру пояснити необхідність плану "Б" для Донбасу Кравчук зауважив, що "прориву до миру на Донбасі як не було, так і немає - це вже 6 років", інформує Цензор.НЕТ.
Однак після зустрічі "нормандської четвірки" рік тому в питанні врегулювання конфлікту вдалося досягти позитивних зрушень.
"Єдиний документ, який прийнято важливий - це досягнення тиші. Але вже недавно ОРДЛО надіслало документ, схвалений російським представником про те, що потрібен новий план, тому що цей не працює. Виходить, що ті рішення, які були прийняті і ті умови, на які пішов президент Росії [Володимир Путін], вони не виконуються", - вважає Кравчук.
Він також додав, що Україна зі свого боку робить реальні кроки до миру на Донбасі.
"Якщо брати обмін утримуваними особами, то Україна список подала, списку у відповідь ми не маємо. Україна подала документ і прийняла рішення про відкриття КПВВ, про розмінування. Але чомусь я такого не пам'ятаю від Росії й ОРДЛО. Всі рішення, які потрібно приймати, вони пов'язують з політичними питаннями", - зазначив глава української делегації в ТКГ.
"Альтернативну думку" в ефірі дали висловити одному з ватажків ОРЛО Родіону Мірошнику, але Кравчук наголосив на необхідності зосередитися на питаннях безпеки і гуманітарного характеру, а політичні, на яких наполягає російська сторона, будуть вирішуватися пізніше залежно від повноважень.
На запитання про можливість прямих переговорів, Кравчук відповів: "Якщо ми будемо говорити з громадянами України, якщо ми будемо говорити з тими людьми, які там живуть, якщо там не буде найманців, якщо там не буде іноземних збройних загонів, якщо там не буде добровольців, якщо там не будуть стріляти і вбивати, і ми будемо говорити з громадянами України, домовлятися про те, як організувати життя, враховуючи особливості цього регіону, і вибори, і організацію влади, і гуманітарні питання, ми сядемо, будемо говорити і зустрічатися. Але сьогодні вони не є повноважними по-справжньому, суб'єктами, які приймають рішення. Вони підвладні іншим силам, які перебувають зовні. Це ж очевидно. І всі це бачать". На уточнення, чи має він на увазі Росію, Кравчук зауважив: "Безумовно".