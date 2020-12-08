У Києві побудують близько 400 нових світлофорів, - директор КП Черній

В столиці мають побудувати близько 400 нових світлофорних об'єктів. Відповідний указ вже підписав Київський міський голова Віталій Кличко.

Про це в ефірі Громадського радіо сказав директор КП "Центр організації дорожнього руху" Віктор Черній, інформує Цензор.НЕТ.

"Що таке світлофорне регулювання? Це об'єкт капітального будівництва. Він не може з'явитися за день чи за тиждень. Це ціла процедура: проєктні роботи через ProZorro, експертиза, потім пошук підрядників через ProZorro. Все це займає близько року. Сьогодні ми ставимо питання про те, що ці об'єкти мають бути стратегічними, щоб час скорочувався", - розповідає він.

За необхідності установки світлофора в місці концентрації ДТП за відповідним розпорядженням поліції такі роботи виконуються за місяць-півтора.

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