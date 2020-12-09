Спостерігачі ОБСЄ за добу нарахували 28 порушень перемир'я на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 28 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться в щоденному звіті № 292/2020, опублікованому 8 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 28 порушень режиму припинення вогню, зокрема 12 пострілів зі стрілецької зброї на північ від н. п. Веселе (непідконтрольний уряду, 9 км на північний захід від Донецька) і 3 вибухи невизначеного походження вдень 7 грудня в районі на південь від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька). За попередню добу в цій області було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню, зокрема 7 черг і пострілів зі стрілецької зброї поблизу ДФС. У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. За попередню добу в цій області було зафіксовано 8 таких порушень (вибухи невизначеного походження)", - йдеться в повідомленні.

У СММ зазначають, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 3246 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 1347 вибухів, 110 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 37 спалахів дульного полум'я, 38 освітлювальних ракет, а також 1714 черг і пострілів).

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