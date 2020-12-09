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Палата представників США ухвалила проєкт оборонного бюджету на 2021 рік із $250 млн для України та санкціями проти "Північного потоку-2"

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Палата представників США ухвалила проєкт оборонного бюджету на 2021 рік із $250 млн для України та санкціями проти "Північного потоку-2"
Палата представників США ухвалила переважною більшістю узгоджений проєкт Закону про асигнування на національну оборону США-2021, який передбачає санкції проти Nord Stream-2 та допомогу Україні у сфері безпеки.

Документ підтримали 335 конгресменів, проти висловилися 78 законодавців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Проєкт закону з оборонним бюджетом США вже був ухвалений в окремих версіях Палатою представників та Сенатом, а також зведений до єдиного документа, який мають повторно затвердити обидві палати американського Конгресу.

У межах оборонного бюджету Україні погоджено надання 250 мільйонів доларів військової допомоги, що надається в рамках ініціативи сприяння у сфері безпеки та піде на підтримку і допомогу нашим збройним силам.

Схвалений проєкт оборонного бюджету-2021 загальним обсягом понад 740 мільярдів доларів передбачає виділення на базові потреби Пентагону 635,5 мільярда доларів. Ще 26,6 мільярда спрямують на реалізацію програм в області національної безпеки по лінії міністерства енергетики. На проведення операцій за кордоном піде 69 мільярдів доларів.

Проєкт закону далі має пройти голосування в Сенаті.

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Тим часом президент Трамп вже пообіцяв застосувати вето до цього документа через те, що він не передбачає скасування розділу 230 Закону про етику у сфері комунікацій. Цей розділ гарантує захист технологічним компаніям від судових позовів за розміщення, видалення або зміну користувацького контенту.

З огляду на це, під час голосування у вівторок Палата представників набрала необхідну кількість голосів для подолання можливого вето президента. Це змусило багатьох республіканців обирати між лояльністю до Трампа та виділенням коштів на потреби оборони США.

Як повідомлялося, проєкт оборонного бюджету США на 2021 рік передбачає виділення Україні $250 млн допомоги у сфері безпеки й оборони. Крім того, документ прописує цілий комплекс заходів щодо відповіді на виклики безпеки з боку РФ, у тому числі санкції проти Nord Stream-2 та інші стримувальні заходи.

Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    "Трамп уже пообещал применить вето к этому документу из-за того, что он не предусматривает отмену раздела 230 Закона об этике в сфере коммуникаций." Это он о Твиттере. Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7704

    Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8147
  • Seventh Legion
    Мервяк идёт нах юух !
  • Senator S 01a656ec
    Поеду работу работать.Удачного всем дня... Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2021 г. с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9687
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