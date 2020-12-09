Євросоюз удосконалює систему видачі шенгенських віз та посвідок на проживання у країнах союзу

Європарламент і Рада ЄС погодили у вівторок зміни Візової інформаційної системи (VIS), які дозволять більш ретельно перевіряти дані заявників на отримання шенгенських віз і посвідок на проживання в країнах Євросоюзу, забезпечать повну сумісність з іншими базами даних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Оновлена візова інформаційна система усуне слабкі місця і надасть візовій владі і прикордонникам доступ до інформації, необхідної їм для виконання своєї роботи належним чином", - заявила комісар ЄС з питань внутрішніх справ Ільва Йогансон.

За її словами, переглянута система міститиме надійні заходи захисту даних, зокрема захисту біометричних даних дітей. Тим самим вона забезпечить баланс між обмеженням доступу до біометричних даних дітей і боротьбою з торгівлею дітьми.

Модернізована візова інформаційна система має бути запроваджена в дію до кінця 2023 року.

Нові правила передбачають посилені перевірки безпеки в усіх базах даних. Заявки на отримання візи, зареєстровані в VIS, автоматично перевірятимуться через Європейський пошуковий портал на відповідність іншим інформаційним системам ЄС у сферах безпеки і міграції. Це Система в'їзду-виїзду (з 2022 р.), Шенгенська інформаційна система і Система інформації про судимості громадян третіх країн.

Така перехресна перевірка дозволить виявити кандидатів, які використовують кілька посвідчень особи, і виявити тих, хто становить ризик на думку безпеки або порушення правил міграції.

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Поліпшення обміну даними та інформацією дозволить прикордонникам на зовнішніх кордонах Шенгенського простору швидко визначити, чи дійсні довгострокова віза або посвідка на проживання і чи перебувають вони в руках законного власника.

Сумісність баз даних і електронний доступ до них полегшать процедуру видворення, розслідування терористичних та інших злочинів, ідентифікацію зниклих безвісти або викрадених осіб, жертв торгівлі людьми.

VIS - це база даних, яка пов'язує прикордонників на зовнішніх кордонах союзу з консульствами держав-членів ЄС у всьому світі. Вона була запущена в 2015 році.

Це другий етап реформи спільної візової політики ЄС. Він слідує за поправками до Візового кодексу, які почали діяти 2 лютого 2020 року і встановили зв'язок між співпрацею з реадмісії (зворотному прийому незаконних мігрантів) видачею віз. Наступним кроком буде повна цифровізація отримання візи до 2025 року, яка передбачає цифрову візу і можливість подачі заяв на візу онлайн.

У 2019 було видано 15 мільйонів шенгенських віз для короткострокового перебування.