Байден офіційно висунув генерала у відставці Ллойда Остіна на пост глави Пентагону

Переможець президентських виборів у США демократ Джо Байден офіційно оголосив про висунення екскомандира Центрального командування США генерала у відставці Ллойда Остіна на посаду нового міністра оборони країни.

Про це Байден оголосив у розгорнутій публікації, що вийшла у вівторок на сайті видання The Atlantic, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні я прошу Ллойда Остіна ще раз виконати місію для Сполучених Штатів Америки – цього разу на посаді глави Міністерства оборони. Я знаю, що він чудово впорається із цим завданням", - наголосив Байден.

Таким чином, якщо Остін пройде всі необхідні процедури для затвердження на посаді, він стане першим афроамериканцем на чолі оборонного відомства.

Як повідомлялося, Джо Байден продовжує формувати новий кабінет, який може офіційно розпочати виконання обов’язків лише після своєї інавгурації, призначеної на 20 січня 2021 року. Більшість призначень на чолі міністерств і відомств в уряді США потребує процедури затвердження в Сенаті. Це стосується і посади міністра оборони.

Також читайте: "План Б" стосовно Донбасу залежить від Байдена і COVID-19, - Гармаш