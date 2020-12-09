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Байден офіційно висунув генерала у відставці Ллойда Остіна на пост глави Пентагону

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Байден офіційно висунув генерала у відставці Ллойда Остіна на пост глави Пентагону
Переможець президентських виборів у США демократ Джо Байден офіційно оголосив про висунення екскомандира Центрального командування США генерала у відставці Ллойда Остіна на посаду нового міністра оборони країни.

Про це Байден оголосив у розгорнутій публікації, що вийшла у вівторок на сайті видання The Atlantic, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні я прошу Ллойда Остіна ще раз виконати місію для Сполучених Штатів Америки – цього разу на посаді глави Міністерства оборони. Я знаю, що він чудово впорається із цим завданням", - наголосив Байден.

Таким чином, якщо Остін пройде всі необхідні процедури для затвердження на посаді, він стане першим афроамериканцем на чолі оборонного відомства.

Як повідомлялося, Джо Байден продовжує формувати новий кабінет, який може офіційно розпочати виконання обов’язків лише після своєї інавгурації, призначеної на 20 січня 2021 року. Більшість призначень на чолі міністерств і відомств в уряді США потребує процедури затвердження в Сенаті. Це стосується і посади міністра оборони.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Негр там лише один, і на БТР-80 їздить... З латвійським паспортом і кличкою "Ленін". Тепер "чухає потилицю", бо в Латвії жде тюрма, а росіяни паспорт свій не дають...
  • саша паламарчук
    Кажуть, Байден планує призначити генерала у відставці Ллойда Остіна міністром оборони Сполучених Штатів. ..пишуть, що в нього ото прямо с дєтства є мєчта - насрать в кабінєтє Путіна на стіл... Йой мені цей дядько подобається, най буде
  • Alex Ziland
    Как коворят в Китае, не важно, какого цвета кошка, важно, что-бы она ловила мышей.
    (кацапских)
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