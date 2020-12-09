COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 654 дитини та 682 медпрацівники.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 281 особа;
летальних випадків – 276;
одужало – 14 554 особи;
здійснено тестувань за добу – 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 845 343 особи;
одужало – 451 118 осіб;
летальних випадків – 14 204;
проведено ПЛР-тестувань – 487 650.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях", - розповів Степанов.