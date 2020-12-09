COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків

В Україні станом на ранок середи, 9 грудня, зафіксовано 12 585 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 14 554 осіб, померли 276 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 654 дитини та 682 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 281 особа;

летальних випадків – 276;

одужало – 14 554 особи;

здійснено тестувань за добу – 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оприлюднено докладні дані випробувань вакцини Pfizer: ефективність - 95%, побічні ефекти - у менш ніж 4,6% учасників, - CNN

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 845 343 особи;

одужало – 451 118 осіб;

летальних випадків – 14 204;

проведено ПЛР-тестувань – 487 650.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях", - розповів Степанов.







