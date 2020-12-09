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COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків

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COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків
В Україні станом на ранок середи, 9 грудня, зафіксовано 12 585 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 14 554 осіб, померли 276 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 654 дитини та 682 медпрацівники.

Також за минулу добуCOVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 01

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 02госпіталізовано – 1 281 особа;

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 02летальних випадків – 276;

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 02одужало – 14 554 особи;

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 02здійснено тестувань за добу – 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оприлюднено докладні дані випробувань вакцини Pfizer: ефективність - 95%, побічні ефекти - у менш ніж 4,6% учасників, - CNN

За весь час пандемії в УкраїніCOVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 01

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 07захворіло – 845 343 особи;

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 07одужало – 451 118 осіб;

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 07летальних випадків – 14 204;

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 07проведено ПЛР-тестувань – 487 650.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях", - розповів Степанов.

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 11
COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків 12

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Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Якщо зменшити кількість тестів- кількість нових виявлених випадків теж зменшиться. А те що росте смертність- не задумуйтеся. Подивіться по тєліку ;Свати; і підкріпіть скрєпи переглядом відосіка від Голобородька.
  • Підлога Маккартні
    так и есть COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків - Цензор.НЕТ 719
    COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків - Цензор.НЕТ 4231
  • Ksenia VB
    Не всіх зараз тестять.
    Знаю родину, в якій тестували лише одну людину, а хворіли всі.
    Тому цифіру можна сміливо множити на три.
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