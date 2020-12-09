COVID-19: за добу у світі померли 11,7 тис. осіб, виявили 584,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 68,5 млн

Станом на ранок 8 грудня у світі зареєстрували 584 414 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 11 714 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 68 568 678 випадків інфікування, з них 584 414 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 563 132 особи, з них 11 714 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 47,4 млн осіб.

Також читайте: COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 276, одужали - 14 554, виявлено 12 585 нових випадків

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою опинилися Росія, Німеччина, Італія, Франція та Велика Британія.



