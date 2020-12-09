COVID-19: у Києві за добу понад 1 700 нових випадків, до трійки лідерів також потрапили Одещина - 1 270 і Київщина - 943

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1728), Одеській (1270 ) і Київській (943) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 9 грудня в Києві на коронавірус захворіли 1728 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 84 538 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 498 осіб, за минулу добу - 34. З початку епідемії одужали 26 403 пацієнти.

Станом на 9 грудня кількість активних хворих Києві становить 56 637 осіб.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 1 грудня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1 799 осіб.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Одеська та Київська області.

Так, в Одеській області на коронавірус захворіли 1270 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 54 123 особи. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 703 особи, за минулу добу - 22. З початку епідемії одужали 15 591 пацієнт. Кількість активних хворих в Одеській області становить 37 829 осіб.

У Київській області добовий приріст хворих на коронавірус - 943 особи. Загальна кількість інфікованих - 45 497. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусів, померли 780 людини, за минулу добу - 16. З початку епідемії одужали 17 476 пацієнтів. Кількість активних хворих в Київській області - 27 241.