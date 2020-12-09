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Степанов про зменшення тестування на COVID-19: Менше людей з ознаками коронавірусу стали звертатися в лікарні

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Степанов про зменшення тестування на COVID-19: Менше людей з ознаками коронавірусу стали звертатися в лікарні
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив зменшення кількості проведених тестів на коронавірус.

Про це Степанов заявив у ході онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Починають зараз розповідати, що у нас кількість хворих впала, тому що нібито ми почали менше тестувати. Зрозуміло, що це не так. На сьогоднішній день ми тестуємо людей, що мають ознаки коронавірусної хвороби або надходять в лікарні з пневмоніями", - зазначив глава МОЗ .

Степанов додав, що має на увазі тестування методом ПЛР.

"Отже, коли зменшується кількість звернень людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби, то зрозуміло, що і зменшується кількість тестувань. Але зараз я дав відповідне завдання, щоб ми переглянули наші стандарти і розширили коло осіб, яких ми тестуємо. В тому числі і методом ПЛР та швидкими тестами на антиген, які ми вже почали поставляти", - пояснив міністр.

За словами Степанова, також зменшилася і кількість пацієнтів, яких госпіталізують.

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"Якщо взяти статистику тижня до тижня - у нас зменшилася (госпіталізація. - Ред.) на півтори тисячі. Було 11 606 осіб, яких госпіталізували до 29 листопада, і відповідно - 10 100 минулого тижня", - додав глава МОЗ.

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    не ищите логику!
    какая может быть зависимость от меньшего количества тестов и меньшего показателя заболеваемости? ну какая?...да прямая!!! не на кофейной же гуще основываться! или таки на ней?
    какая может быть зависимость от наличия (вернее отсутствия) мест в в больницах и количестве госпитализированных? ну какая??? да прямая!!! если забиты коридоры и кислорода каждому на 15-20 мин 3 раза в день...то куда принимать новых? тем более в больницу тащут уже синих...которым 15 мин вдохов это ничто!
    так что...ни с логикой...ни с аналитикой...ни с математикой...как-то не сложилось...там, на Олимпе
  • Oleksandr Boiko
    та и на Новый год с короной в больничке не хочется проводить праздники... вот и сидят дома , покашливая...
  • 18c49ed2
    Врет, как дышит. Больницы забиты пациентами. Эпидемия гриппа растёт, а первые признаки там как у ковида. Определить можно только тестом.
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