Більш як половина ліжок для пацієнтів з коронавірусом забезпечені киснем, - Степанов

Загалом в Україні виділили 62 тисячі ліжок для пацієнтів із COVID-19. При цьому понад 33,5 тис. (54%) ліжок забезпечені киснем.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз у нас 62 198 ліжок, виділених під COVID-19, з них 33 606, тобто 54%, забезпечені киснем. Але, зрозуміло, що ця ситуація відрізняється від регіону до регіону", - сказав Степанов.

За словами глави МОЗ, проблеми із забезпеченням киснем вирішуються шляхом збільшення кисневих точок у лікарнях.

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