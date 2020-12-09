ОРДЛО перетворюється на вкорінене Придністров'я, - Казанський

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Денис Казанський заявив, що ОРДЛО перетворюється на вкорінене Придністров'я. Однак, за його словами, ситуація з Донбасом гірше, адже в ОРДЛО спільний кордон з Росією.

За словами Казанського, окуповані частини Донбасу давно перетворилися на "чорну діру" і джерело неконтрольованих доходів для політичної і силової верхівки Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Можливо, якийсь "план Б" вже по факту і реалізується, причому не українською стороною: згасання військового конфлікту і цементування поточної політичної та економічної ситуації. Тому росіяни і закрили переміщення через лінію розмежування. Ми бачимо перетворення цієї території на вкорінене Придністров'я", - сказав виданню Денис Казанський.

При цьому він додав, що під час переговорів представники найманців РФ вимагають виведення військ тільки з української території, а не з ОРДЛО, посилаючись на мінські угоди.

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"Наприклад, вони показують на 10-й пункт мінських угод і вимагають, щоб війська виводилися тільки з території України, а не з території ОРДЛО, нібито вони - це не Україна. Ми говоримо: почекайте, так ОРДЛО - це що, це окремі райони чого? Це ж окремі райони України! Тобто там абсолютно шизофренічна реальність", - розповів Казанський.