Україна готова надалі працювати в межах "Нормандського формату", - делегація в ТКГ

Делегація в Тристоронній контактній групі заявила, що Україна готова надалі працювати в рамках "Нормандського формату".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення української делегації.

Зазначається, що сьогодні річниця Паризького саміту лідерів країн "Нормандського формату".

"Виконання домовленостей лідерів Н4, як й усього пакету Мінських домовленостей, залишаються для України основою політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та відновлення миру на Донбасі", - повідомила делегація.

Зазначається, що завдяки активізації діяльності ТКГ "стабілізувалася безпекова ситуація в зоні конфлікту, що, попри продовження провокацій з боку збройних формувань Російської Федерації, мало наслідком суттєве зменшення кількості людських жертв і руйнувань критичної інфраструктури".

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У делегації також нагадують, що в грудні 2019 року і квітні 2020 року відбулися взаємні обміни полоненими, завдяки яким вдалося повернути з полону багатьох наших співвітчизників.

Зазначається, що наступними кроками делегація бачить:

- подальше звільнення утримуваних осіб,

- забезпечення повного і безумовного допуску міжнародних організацій, насамперед Міжнародного комітету Червоного хреста, до всіх утримуваних осіб,

- відкриття і належного функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування,

- виконання безпекових умов (розмінування, розведення військ),

- продовженні обговорення робочих пропозицій України щодо виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року.

"Україна підтверджує свою готовність і надалі працювати в рамках "Нормандського формату" задля виконання досягнутих лідерами чотирьох країн домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Делегація також закликала Росію "вжити всіх належних кроків для продовження роботи згаданих форматів задля виконання всіх рішень, прийнятих на рівні лідерів чотирьох країн, а також здійснити реальні кроки з врегулювання збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права, поваги до державного суверенітету і територіальної цілісності України".

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Нагадаємо, 9 грудня 2019 року в Парижі в Єлисейському палаці відбувся саміт глав держав і урядів країн "нормандської четвірки" - Франції, Німеччини, Росії та України. За підсумками зустрічі сторони узгодили низку домовленостей, серед яких - визначити нові КПВВ, провести обмін утримуваних осіб, ввести припинення вогню тощо.