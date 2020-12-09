Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов
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Ситуація з поширенням коронавірусної хвороби в Україні стабілізувалася. У країні зменшилася кількість хворих, а також кількість госпіталізацій.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в Україні вдалося збити "ураганне поширення коронавірусу" за рахунок запроваджених раніше карантинних обмежень.
"Ситуація щодо кількості хворих повністю стабілізувалася на сьогодні. Якщо ми порівнюємо тижневу статистику, ми бачимо зменшення кількості хворих, зменшення кількості госпіталізованих", - сказав Степанов.