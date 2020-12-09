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Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов

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Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов
Ситуація з поширенням коронавірусної хвороби в Україні стабілізувалася. У країні зменшилася кількість хворих, а також кількість госпіталізацій.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в Україні вдалося збити "ураганне поширення коронавірусу" за рахунок запроваджених раніше карантинних обмежень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про зменшення тестування на COVID-19: Менше людей з ознаками коронавірусу стали звертатися в лікарні

"Ситуація щодо кількості хворих повністю стабілізувалася на сьогодні. Якщо ми порівнюємо тижневу статистику, ми бачимо зменшення кількості хворих, зменшення кількості госпіталізованих", - сказав Степанов.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Надо было просто перестать делать тесты.
  • Герхард
    ЗЕленые пошли по белорусскому пути - несознанка и вранье.
  • Сергей Сергиенко 61008cd6
    Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов - Цензор.НЕТ 9432 Как у тебя все запущено.
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