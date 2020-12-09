Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, - Степанов

Ситуація з поширенням коронавірусної хвороби в Україні стабілізувалася. У країні зменшилася кількість хворих, а також кількість госпіталізацій.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в Україні вдалося збити "ураганне поширення коронавірусу" за рахунок запроваджених раніше карантинних обмежень.

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"Ситуація щодо кількості хворих повністю стабілізувалася на сьогодні. Якщо ми порівнюємо тижневу статистику, ми бачимо зменшення кількості хворих, зменшення кількості госпіталізованих", - сказав Степанов.