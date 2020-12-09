Американський льотчик-випробувач Єгер, який першим подолав швидкість звуку, помер у віці 97 років

У віці 97 років помер американський льотчик-випробувач Чак Єгер, який першим перевищив швидкість звуку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила дружина льотчика Вікторія.

"Неймовірне, добре прожите життя, найвидатніший пілот Америки, сила, пригоди і патріотизм залишаться в пам'яті назавжди", - йдеться в повідомленні.

Єгер помер приблизно о 21:00 7 грудня.

Чак Єгер першим в історії подолав звуковий бар'єр під час випробувань експериментального літака Bell X-1 14 жовтня 1947 року.

Єгер народився 1923 року, вступив на службу в авіацію 1941 року у віці 18 років. Під час Другої світової війни здійснив 64 бойові вильоти і збив 13 німецьких літаків, з них п'ять - під час одного вильоту. Після війни був льотчиком випробувачем, потім служив на командних посадах у ВПС, закінчивши кар'єру у званні бригадного генерала в 1975 році. Єгер провів у повітрі понад 10 000 годин і літав більш ніж на 150 військових літаках.

Про Єгера знято фільм The Right Stuff, що отримав 1984 року чотири Оскари.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відомий одеський бізнесмен Вадим Чорний помер у столичній лікарні від ускладнень, викликаних COVID-19