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Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо". ФОТО

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Президент Володимир Зеленський з нагоди річниці саміту лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі запевнив, що хоч шлях до миру нелегкий, "ми зможемо".

Про це він написав у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо", - зазначив Президент.

Зеленський також опублікував фото чотирьох лідерів "нормандської четвірки", зроблене за столом переговорів у Парижі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовленості "нормандської четвірки" річної давнини спрацювали 50 на 50, альтернативні процеси поки не потрібні, - Арестович

Зеленський про річницю саміту Нормандської четвірки: Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо 01

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року в Парижі відбувся саміт лідерів "Нормандського формату" - України, Франції, Німеччини та Росії.

Зеленський про річницю саміту Нормандської четвірки: Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо 02

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Топ коментарі

  • wake up-UA
    Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 2697
  • Sergii Ustim
    Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо" - Цензор.НЕТ 9718
  • LIV LIV
    Эпичное фото. Все сидять с мыслями на лице и только один Зеля в придурковатым видом.
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