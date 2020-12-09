Зеленський про річницю саміту "Нормандської четвірки": "Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо". ФОТО
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Президент Володимир Зеленський з нагоди річниці саміту лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі запевнив, що хоч шлях до миру нелегкий, "ми зможемо".
Про це він написав у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо", - зазначив Президент.
Зеленський також опублікував фото чотирьох лідерів "нормандської четвірки", зроблене за столом переговорів у Парижі.
Нагадаємо, 9 грудня 2019 року в Парижі відбувся саміт лідерів "Нормандського формату" - України, Франції, Німеччини та Росії.