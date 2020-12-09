Справа "Приватбанку": суд в Ізраїлі відхилив прохання банку "Дисконт" заморозити позов України проти Коломойського
Про це пише місцеве видання Newsru.co.il, передає Цензор.НЕТ.
Банк "Дисконт" клопотав, щоб позов за обвинуваченням у співучасті в банкрутстві "Приватбанку" не розглядався доти, поки не буде завершено розгляд аналогічних позовів, поданих урядом України в США і Великій Британії.
Нагадаємо, що в грудні 2019 року уряд України подав у Тель-Авівський окружний суд позов проти бізнесмена Ігоря Коломойського і банку "Дисконт" на суму 2 мільярди шекелів.
Україна звинувачує відповідачів в співучасті в шахрайстві і відмиванні капіталу, що призвели до банкрутства і націоналізації "Приватбанку".
В цілому в період з 2007 по 2011 рік на рахунки банку "Дисконт", в рамках описуваних в позовній заяві схем, було переведено близько 1,2 мільярда доларів.
У позові стверджується, що в банку "Дисконт" повинні були зрозуміти, що "переведена на його рахунки астрономічна сума має кримінальне походження".
Коломойський, що має українське і ізраїльське громадянство, був співвласником "Приватбанку" до грудня 2016 року, коли банк збанкрутував в результаті дефіциту на суму 5,5 мільярда доларів.
Згідно з позовом, Коломойський, разом з іншим співвласником банку Геннадієм Боголюбовим, протягом багатьох років, із залученням різних осіб, включаючи підлеглих, здійснювали в безпрецедентному масштабі такі злочини, як обман, розкрадання, відмивання капіталу і т.д., завдавши збитків на астрономічні суми.