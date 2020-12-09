119 політичних партій досі не подали жодного звіту за 2020 рік, - НАЗК

У Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що з більш ніж 360 політичних партій - 119 досі не подали звіти за поточний рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Лише 242 подали звіти за цей рік. Загалом за даними Міністерства юстиції в Україні зареєстровано 361 політична партія, 12 з яких було створено цього року. У 2019 році свої звіти подали 275 партій. Таким чином, 72 партії так і не прозвітували про свою діяльність навіть за 2019 рік", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК наголошують, що кінцева дата подання звіту за поточний рік - 9 лютого 2021 року.

"НАЗК уже перевірило 406 звітів політичних партій, поданих за цей рік, що становить майже 80% від загальної кількості поданих звітів. НАЗК закликає партії не очікувати останньої дати подання звіту", - йдеться в повідомленні.

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