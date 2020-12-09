Новини • Коронавірус і карантин

Кабмін пропонує запровадити локдаун з 8 по 25 січня, - ЗМІ

6 35919
Кабмін пропонує запровадити локдаун з 8 по 25 січня, - ЗМІ
Кабінет Міністрів визначився з датою запровадження локдауну в Україні. Локдаун мають намір ввести з 8 по 25 січня 2021 року.

Про це свідчить проєкт постанови, що перебуває в розпорядженні LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Триває обговорення. Рішення буде у другій половині дня", - повідомив виданню один з членів Кабміну.

Другий член уряду підтвердив інформацію. "Все правильно, дискусія відкрита. Сьогодні визначимося точно", - сказав співрозмовник.

Згідно з пропозиціями, карантин, введений до кінця року, буде продовжено до 28 лютого 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рух громадського транспорту й авіасполучення під час жорсткого карантину не припинятимуть, - Степанов

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Владислав Изюмский
    Если и вводить, то с 25 этого месяца, чтобы отсечь праздники. А после праздников будет уже поздно. Но бубочке важны корпоративы, Уне ход мысли такой. Клоун это навсегда.
  • wake up-UA
    А як же... Кабмин предлагает ввести локдаун с 8 по 25 января, - СМИ - Цензор.НЕТ 6971
    Кабмин предлагает ввести локдаун с 8 по 25 января, - СМИ - Цензор.НЕТ 4533
  • Паравоз
    Если количество заболевших уменьшается!
    Зачем локдаун?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини