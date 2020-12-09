Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера

Харківська територіальна виборча комісія визнала Геннадія Кернеса таким, що склав присягу мера міста.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив депутат Харківської міськради Ігор Черняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Такий вигляд має узурпація влади в місті. Голова міської ТВК визнала Кернеса таким, що склав присягу ... ще в 2010 році!" - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього градоначальника Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, що взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли у нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

5 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня і особисто проведе сесію нової міськради.

"До 20 грудня Геннадій Адольфович Кернес буде в Харкові. Він проведе сесію. Інших сценаріїв ми не розглядаємо і їх бути не може", - сказав Терехов.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни до регламентів, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

Мерія Харкова вже кілька разів спростовувала чутки про смерть Кернеса.