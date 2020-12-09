За минулу добу COVID-19 виявили у 341 співробітника МВС, більшість у Києві, Черкаській та Запорізькій областях
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Сьогодні, 9 грудня, виявлено 341 випадок зараження коронавірусною хворобою серед правоохоронців МВС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Найбільшу кількість хворих працівників МВС виявлено в Черкаській області (+21), у Запорізькій області (+19) та в Києві (+62).
Від початку пандемії на коронавірус захворіли 24 846 правоохоронців, одужали - 23 890, померли - 78.