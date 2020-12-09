У ЗСУ зафіксовано 30-й летальний випадок через COVID-19, за добу виявили 111 інфікованих, - Командування Медсил

Станом на 10:00 9 грудня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють - 3120 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Медсил ЗСУ в Facebook.

Всього за час пандемії одужали - 8309 осіб.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 527 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб, - 96 осіб.

"На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 30-й летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Вінницької МКЛ. Результат ПЛР-тестування на COVID-19 від 25.11.2020. Незважаючи на проведені лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія на жаль позитивного результату не дала. За наявної інформації хорий мав супутні хронічні захворювання.

Висловлюємо співчуття близьким та рідним ... ", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що за минулу добу зареєстровано 111 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 9 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 102 людини. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.